Almanya'da fabrika siparişleri 2024 kasım ayında beklenmedik şekilde düştü

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılı kasım ayında fabrika siparişleri ekim ayına kıyasla yüzde 5,4 oranında düştü. Bir önceki ay düşüş yüzde 1,5 seviyesindeydi.

Analistlerin beklentileri ise fabrika siparişlerinde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Destatis, düşüşün esas olarak ekim ayında alınan ve kasım ayında tekrarlanmayan, uçak, gemi, tren ve askeri araçları içeren bir grup olan ulaşım ekipmanı için daha büyük ölçekli siparişlerden kaynaklandığını bildirdi.

Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda veriler

Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, yeni siparişler bir önceki aya göre yüzde 0,2 daha yüksek seyretti. Ancak, yurt içi siparişler genel olarak yüzde 3,8 artarak yerel talebin bir miktar güçlendiğini gösterirken, yabancı siparişler yüzde 10,8 düştü.

Destatis tarafından açıklanan bir başka veri de perakende satışlar oldu. Kasım ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,5, önceki yıl aynı aya göre yüzde 2,6 azaldı.

Almanya ekonomisi 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 oranında büyüdü.