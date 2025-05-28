Almanya’da göçmenler için hızlı vatandaşlık süreci sona eriyor

Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kurduğu yeni hükümet, göç politikalarında sıkılaştırma içeren iki yasa tasarısını onayladı. Tasarılar, özellikle mültecilerin aile birleşimi hakkı ve vatandaşlık sürecine yönelik ciddi değişiklikler içeriyor.

Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt tarafından sunulan düzenlemeye göre, "ikincil koruma" statüsünde bulunan mülteciler artık yakın akrabalarını aile birleşimi yoluyla Almanya’ya getiremeyecek. Bu kişiler yalnızca eşleri ve küçük çocuklarıyla sınırlı olmak üzere aile birleşimi yapabilecek.

Almanya'da şu anda ikincil koruma statüsünde 388 bin 74 kişinin yaşadığı belirtiliyor. Bu statü, sığınma ya da mülteci statüsü verilmemiş olsa da kendi ülkelerinde siyasi baskı, işkence veya ölüm cezasıyla karşı karşıya olan kişilere tanınıyor.

Öte yandan, önceki koalisyon döneminde yürürlüğe giren hızlandırılmış vatandaşlık hakkı da yeni düzenlemeyle iptal edilecek. Bu hak, Almanya’da iyi entegre olmuş göçmenlerin 3 yıl içinde vatandaşlığa geçebilmesini sağlıyordu.

Çifte vatandaşlık hakkı ve genel vatandaşlık reformu korunacak olsa da, hızlı geçiş uygulamasına son verilmesi planlanıyor. Hükümet, her iki düzenlemenin de Federal Meclis tarafından temmuz ayına kadar onaylanarak yasalaşmasını hedefliyor.