Almanya'da GSYH ikinci çeyrekte yüzde 10,1 düştü

30 Temmuz 2020

Destatis verilerine göre, Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılası ikinci çeyrekte yüzde 10,1 azalırken, görülen düşüş 1970 yılından bu yana görülen en sert düşüş oldu.

Almanya ekonomisi ayrıca geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,7 daraldı.

Yılın ikinci çeyreğinde mal ve hizmet ithalat ve ihracatlarında, tüketim harcamalarında ve sermayelerde görülen düşüş, ülke ekonomisinde daralmaya neden oldu.