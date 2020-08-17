Almanya'da haftalık çalışma süresinin 4 güne indirilmesi önerildi
Almanya'da COVID-19 risklerinin azaltılması amacıyla çalışma günlerinin 4'e indirilmesi önerildi.
Almanya'da 2,3 milyon çalışanı temsil eden IG Metall sendikası, COVID-19 bulaşması riskinin azaltılması amacıyla haftalık çalışma günü sayısının 4'e indirilmesini önerdi.
Sendika lideri Joegr Hofman, Sueddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Haftada 4 gün çalışma, sektörde istihdamın azaltılmasını değil korunmasını mümkün kılabilir." dedi.
IG Metall'e göre koronavirüs krizi Almanya'da metal ve elektrik sektörlerinde 300 bin civarında istihdamı riske sokmuş durumda.
Hofman açıklamasında ayrıca, hükümeti kısa çalışma ödeneğini 12 aydan 24 aya uzatma çağrısı da yaptı.