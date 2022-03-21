Almanya'da havalimanı güvenlik çalışanları yeniden greve gidecek

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılmasına yönelik dördüncü tur görüşmelerde de bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Köln/Bonn havalimanları ile ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt havalimanında yarın tam gün grev çağrısı yapıldığı belirtildi.

Ver.di, işverenlerin önümüzdeki 12 ay boyunca 25 bin havalimanı güvenlik personelinin ücretlerini saat başına en az 1 euro artırmasını ve Almanya'nın farklı bölgelerindeki güvenlik personelinin aynı ücreti almasını talep ediyor.

Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) de sendikanın taleplerinin toplamının yüzde 40’a varan ücret artışı anlamına geldiğini ve bu nedenle taleplerin "ütopik" olduğunu savunuyor.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları ve hava sahasının kapanması nedeniyle sıkıntılı günlerden geçen hava yolları şirketleri, güvenlik görevlilerinin 14-15 Mart tarihlerindeki grevleri nedeniyle Alman havaalanlarına gidiş-dönüş yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kalmıştı.