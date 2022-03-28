Almanya'da havalimanı güvenlik görevlileri ücret artışında anlaştı

Ver.di'den yapılan açıklamada, bir ay içinde ikinci kez greve gidilmesinin ardından güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılmasına yönelik altıncı tur görüşmelerde BDLS ile bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Güvenlik görevlilerinin ücretlerine 24 ay içerisinde üç aşamada zam sağlanırken, saatlik ücretlere 2022’de yüzde 4,4 ila yüzde 7,8 arasında zam yapılacak.

Ücretlerde mutabık kalınan artışlar, işverenlerden gelecek 12 ay boyunca havalimanı güvenlik görevlisinin ücretine saat başına en az 1 euro artırmasını isteyen Ver.di sendikasının taleplerine yakın oldu.

Doğu Almanya'da çalışan havalimanı güvenlik görevlilerin saatlik ücretleri de Ocak 2024'e kadar Batı Almanya seviyelerine yükseltilecek.

Anlaşmazlığın Paskalya tatilinden iki hafta önce sonuçlanması dikkati çekti.

Almanya'da büyük havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin 22 Mart'ta ikinci kez uyarı grevine gitmesi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirmişti.

Bu yıl COVID-19 kısıtlamalarının çoğunluğunun kaldırılmasıyla Paskalya tatilinde Almanya'da havalimanlarında yolcu sayısının keskin şekilde artması bekleniyor.