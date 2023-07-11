Almanya'da haziranda yıllık enflasyon arttı

Almanya’da Mayıs'ta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, Haziran'da yüzde 6,4’e yükseldi. Böylece ülkede enflasyon oranı art arda üç ay süren düşüşüne son verdi.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 6,8 yükseldi.

Gıda fiyatları Haziran'da bir yıl öncesine göre yüzde 13,7 ve enerji ürünleri yüzde 3 artış gösterdi. Gıda fiyatları Mayıs'ta ise yıllık bazda yüzde 14,9 artmıştı.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da haziranda yüzde 5,8 oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da ülkede enflasyonun 2023'te yüzde 6 düzeyinde gerçekleşmesini, 2024'te de yüzde 3,1'e gerilemesini bekliyor.