Almanya'da her 5 kişiden biri yoksulluk riski altında

Almanya'da 2025 yılında yoksulluk veya toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kalanların sayısı artışını sürdürdü. Ülkede nüfusun yüzde 21,2'sine denk gelen 17,6 milyon kişi bu kapsamda risk altında yaşadı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Avrupa Birliği genelinde uygulanan "Gelir ve Yaşam Koşulları" (EU-SILC) araştırmasının 2025 yılı sonuçlarını yayımladı. Buna göre Almanya'da her beş kişiden biri yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kaldı. 2024 yılında bu oran yüzde 20,9 seviyesinde bulunuyordu.

Veriler, son yıllarda artış eğiliminin sürdüğünü gösterdi. Nitekim 2017'de yüzde 19 olan oran, geçen yıl itibarıyla yüzde 21,2'ye yükseldi.

13,3 milyon kişi yoksulluk sınırının altında

Destatis raporuna göre, geçen yıl gayrisafi milli hasılası 5 trilyon Euro'nun üzerinde hesaplanan Almanya'da nüfusun yüzde 16,1'ine karşılık gelen 13,3 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 15,5 olarak kaydedilmişti.

Yoksulluk riski, hane yapısı ve çalışma durumuna göre belirgin farklılıklar gösterdi. Yalnız yaşayanlarda risk oranı yüzde 30,9, tek ebeveynli hanelerde yüzde 28,7 olarak ölçülürken, en yüksek oran yüzde 64,9 ile işsizler arasında görüldü. Emeklilerde ise oran yüzde 19,1 ile genel ortalamanın altında kaldı.

AB standartlarına göre medyan gelirin yüzde 60'ının altında gelire sahip bireyler yoksulluk riski altında kabul ediliyor. 2025 verilerine göre Almanya'da bu eşik, tek başına yaşayan bir kişi için aylık net 1.446 Euro, 14 yaşından küçük iki çocuğu bulunan iki yetişkin için ise aylık 3.036 Euro olarak belirlendi.

Uzmanlar, yoksulluk oranındaki artışta özellikle büyük şehirlerdeki kira artışları ve yükselen enerji maliyetlerinin etkili olduğuna dikkat çekerken, düşük gelirli kesimlerin temel harcamaları karşılamakta zorlandığını belirtiyor.