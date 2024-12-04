Almanya'da hizmet sektörü 9 aydır ilk kez daraldı

Almanya ekonomisi zayıf talep, yurt dışından gelen yoğun rekabet ve geçen ay ülkenin üçlü koalisyonunu düşüren bütçe tartışmasının ardından siyasi belirsizlikle boğuşuyor.

Hamburg Ticaret Bankası baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “Sekiz aylık büyümenin ardından hizmetler PMI negatif bölgeye düştü. Bu, sanayi sektöründeki durgunluğu artık telafi edemeyeceği ve ekonominin dördüncü çeyrekte durgunlaşabileceği, hatta daralabileceği anlamına geliyor” dedi

Hizmet ve imalat sektörlerini kapsayan bileşik PMI endeksi Ekim ayında 48.6 iken kasım ayında 47.2'ye geriledi.

Raporda, firmaların kamu sektörü ve imalatçılardan gelen taleplerin azaldığını belirtmesiyle yeni işlerde düşüşün devam ettiği vurgulandı. Yeni ihracat işleri, ekim ayına göre daha yavaş bir hızda olsa da art arda beşinci ayda da daraldı.

Hizmet sektöründeki işten çıkarmaların oranı bir miktar azalmış olsa da, istihdam 2009'dan bu yana en uzun süre olan beş ay üst üste azaldı.