Almanya'da hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi

Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokrat Parti, Almanya'da hükümet kurma çalışmalarına yönelik yaptıkları müzakerelerde büyük ilerleme kaydetti. Taraflar bugün Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Müzakere heyetinde yer alan CDU Milletvekili Thorsten Frei görüşmelerde özellikle vergi konularında taraflar arasında ilerleme sağlandığını ifade ederek henüz görüşmeler sonlandırılmadığı için ayrıntıya girmek istemediğini söyledi ve "Tam olarak sona kaç metre kaldığını bilinmiyoruz ancak iyi yoldayız" değerlendirmesinde bulundu. Frei, koalisyon görüşmelerinin yarın tamamlanıp tamamlanamayacağına ilişkin bir soruya da "Elbette bu, önümüzdeki birkaç saatin dinamiklerine de bağlı." dedi.

"Henüz bakanlıkların dağılımına geçilmedi"

Eski SPD'li Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas da özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada henüz bakanlıkların dağılımına geçilmediğini söyledi. Trump'ın açıkladığı vergi tarifelerine işaret eden Bas, ABD'den gelen haberlerden dolayı hızlı bir şekilde görüşmelerde sona gelinmesi gerektiğini dile getirdi ve "Gelecek 4 yıl için yeni ve istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var." diye konuştu.

Müzakerelerin hala mali konularda başarısız olma ihtimalinin bulunduğunu aktaran Bas, tasarruf tedbirlerinin alınması ve bürokrasinin azaltılması gerektiğini kaydetti.

Protokol ilgili kurullarda kabul edilmeli

Taraflar koalisyon protokolü konusunda anlaşmaya vardığında hükümet hemen kurulmayacak. CDU, düzenleyeceği "küçük kurultayda" delegelere koalisyon sözleşmesini oylatacak. SPD ise koalisyon protokolü için tüm üyelerden onay almayı planlıyor. CSU da protokolün ilgili kurullarda kabul edilmesini öngörüyor. Bu süreçlerin yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.