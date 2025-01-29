Almanya'da hükümetin büyüme beklentisi geriledi
Dünyanın ve Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden Almanya, 2025 yılın için büyüme tahminlerini revize etti. Durgun döneminin beklenenden daha fazla süreceğine işaret eden revizyon kapsamında büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 0,3'e düşürüldü.
Geçen sene teknik resesyon tehlikesi atlatan Almanya, 2025 yılı için büyüme verilerini revize etti.
Buna göre hükümetin büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 0,3'e düşürüldü.
Ekonomi Bakanı Robert Habeck, zayıflığın sanayi ve ihracat odaklı ekonomimiyi özellikle sert bir şekilde vurduğunu söyledi.
Habec, Almanya'nın kalifiye işçi sıkıntısı, aşırı bürokrasi ve yatırım eksikliği gibi temel yapısal sorunlarının büyüme üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu dile getirdi.
Bakan, "Alman ekonomisi 2025'in başında zor bir başlangıç pozisyonunda" dedi