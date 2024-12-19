Almanya'da iflasını açıklayan şirket sayısında artış

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), kasım ayına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,6 yükseldi.

Destatis'in açıklamasında, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğuna vurgu yapıldı ve "İflaslarda Haziran 2024 haricinde Haziran 2023'ten beri, yıllık bazda çift haneli büyüme oranları gözlemlendi." denildi.

Bunun yanında Destatis ülkede şirket ve şahıs iflaslarında ocak-eylül dönemine ilişkin nihai verilerini de açıkladı. Söz konusu dönemde 16 bin 222 şirket iflas açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,2 artış dikkat çekti.

İflaslar en çok nakliye ve depolama, inşaat ve hazır yemek sektörlerinde görüldü. Dokuz aylık dönemler itibarıyla en son 2016’de 16 bin 480 iflas ile daha fazla şirket iflası yaşanmıştı.

Alacaklılara borç 45,6 milyar Euro

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 45,6 milyar Euro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 21,1 milyar Euro'ydu.

Kurumsal iflaslar dışında 53 bin 469 borçlu da yılın ocak-eylül döneminde kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 arttı.

Gelecek yıl iflas eden şirket sayısı 32 bini bulabilir

Bu arada, kredilere ilişkin hizmet sağlayıcısı Creditreform, bu yılın sonuna kadar Almanya'da 22 bin 400 şirketin iflas edeceğini tahmin ediyor. Kuruluş, gelecek yıl ise iflas eden şirket sayısının 32 bine ulaşmasını bekliyor.