Almanya'da iki savaş uçağı çarpıştı

24 Haziran 2019

Almanya'nın Mecklenburg Vorpommern eyaletinde Alman Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter uçağın, eğitim uçuşu sırasında birbirine temas etmesi sonucu düştüğü, pilotların birinin sağ olarak bulunduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığının da doğruladığı kazada, diğer kayıp pilotun aranmasına ise devam edildiği vurgulandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde Mecklenburg Vorpommern eyaletinin Malchow kenti üzerinde birbirine temas eden iki uçağın aralarında 10 kilometre mesafe bulunan Jabel ve Nossentiner Hütte beldelerindeki ormanlık alana düştükleri ve ormanda yangın çıktığı belirtildi.

Haberlerde ayrıca, Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Rostock kenti yakınlarındaki 73. Steinhof Hava Kuvvetleri Taktik Filosu'na ait 3 uçağın eğitim için havalandıkları ve uçaklardan ikisinin birbirine temas etmesi sonucu düştükleri ifade edildi. Eğitime katılan üçüncü uçağın pilotunun, iki uçak pilotunun paraşütle atladığını gördüğü de kaydedildi.

Kaynak: AA