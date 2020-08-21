Almanya'da imalat PMI 23 ayın zirvesinde

21 Ağustos 2020

Almanya'da özel sektör faaliyetleri ağustos ayında azalış eğilimi gösterirken, hizmet ve bileşik PMI sırasıyla 4,8 puan düşüşle 50,8 puana ve 1,6 puan düşüşle 53,7 puana geriledi. Diğer yandan imalat PMI ağustosta 2 puan artarak 53,7 puanla 23 ayın zirvesine yükseldi.

PMI verileri ağustos ayında 50 puanın üstünde kalarak olumlu bir tablo çizse de, COVID-19 krizinin faaliyetlerde azalmaya sebep olan etkilerinin devam ettiği görüldü.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Phil Smith, "Yavaşlama, yenilenen seyahat kısıtlamaları ve iç talebi aşağı çekmeye devam eden genel istihdamdaki sürekli düşüş nedeniyle büyümenin durmaya yakın olduğu hizmet sektörüne odaklandı.