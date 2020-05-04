Almanya'da imalat PMI, Kovid-19'un etkisiyle 11 yılın en düşüğünde

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle nisanda 34,5 puana gerileyerek Mart 2009’dan beri en düşük seviyesine indi.



IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Almanya'da martta 45,4 olan imalat PMI, nisanda 34,5 puana geriledi. Böylece İmalat PMI verisi, Mart 2009’dan sonraki en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Beklenti, imalat PMI'ın 34,4 puana gerilemesi yönündeydi.

IHS Markit’e göre, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlama üretimde ve yeni siparişlerde rekor düşüşlere yol açtı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa ve ABD’de ihracat talebindeki çöküş ve tedarik zincirindeki zorluklardan dolayı çok sayıda üreticinin fabrikaları kapatmak veya çalışma saatlerini kısmak zorunda kaldığını belirtti.

Smith, "Daha fazla üretici tekrar üretime başlasa bile, ne tür bir talep geri dönecek ve tedarik zincirleri ne kadar süre daha etkilenecek? gibi büyük soru işaretleri var. Veriler, en azından bu yıl üreticilerin tedarikte bozulmanın ve talepteki düşüşün devam etmesini beklediğini gösteriyor. Bunlar da V şeklindeki ekonomik toparlanma olasılığını düşürüyor.” değerlendirmesinde bulundu.