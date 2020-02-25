Almanya'da inşaat sektörü 2019'da rekor sipariş aldı

25 Şubat 2020

Almanya'da inşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artarak 86 milyar 100 milyon euro ile son 30 yılın en yüksek yıllık siparişine ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede 20 ve daha fazla kişiye istihdam sağlayan inşaat şirketlerinin yeni siparişleri, geçen yıl 2018’e kıyasla yüzde 8,2 arttı.

Söz konusu şirketlerin yeni siparişlerinin toplam değeri de 86 milyar 100 milyon euroya yükselerek Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından beri en yüksek yıllık rakama ulaştı.

Öte yandan, ülkede inşaat şirketlerinin yeni siparişleri, Aralık 2019’da ise bir önceki aya göre yüzde 5 azaldı.

Alman İnşaat Sanayi Derneği (ZDB) Genel Müdürü Üst Yetkilisi (CEO) Felix Pakleppa, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’da inşaat sektöründeki yükselişin dokuzuncu yıldır devam ettiği belirterek, “Nihayetinde, bu muazzam bir yatırım birikimine yol açan, 15 yıldır altyapı ve konut yatırımlarına isteksizliğe karşı bir tepkidir.” ifadesini kullandı.

Geçen yıl inşaat sektöründeki şirketlerin cirosunun 2018’e göre yüzde 6,7 artarak 135 milyar euroya yükseldiğini aktaran Pakleppa, bu yıl bu cironun yüzde 5,5 artarak 142 milyar euroya ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Almanya İnşaat Endüstrisi Federasyonu (HDB) Üst Yetkilisi (CEO) Dieter Babiel de sektörde iş durumunun halen iyi olmasına rağmen gelecekte zayıf büyüme belirtileri görüldüğünü belirterek, "Özellikle yol yapımında inşaat şirketlerinin iptal ve sipariş eksikliğine ilişkin raporları arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, inşaatın son 30 yıldır Almanya'nın en önemli sektörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, yeni konut yapımı ve eskimiş altyapının yenilenmesine olan "muazzam" ihtiyaç, rekor istihdam ve düşük faiz oranlarının ülkede inşaat sektörünü beslediğini ifade etti.

Kaynak: AA