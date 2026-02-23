Almanya'da iş dünyası güveni beklentiyi aştı

Almanya'da iş dünyası güveni, hükümetin teşvik ve yatırım programlarının devreye alınmasının etkisiyle şubat ayında artış gösterdi.

Ifo Enstitüsü'nün yaklaşık 9 bin şirketle gerçekleştirdiği ankete dayanan iş dünyası güven endeksi, şubatta 87,6'dan 88,6'ya yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 88,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, verileri değerlendirirken, "Alman ekonomisi toparlanmanın ilk işaretlerini veriyor" ifadelerini kullandı.

Teşvik programları güveni destekledi

Güvendeki yükselişte, hükümetin yatırım programının uygulamaya geçmesi etkili oldu. Alman hükümeti, geçen yılın başında altyapı ve savunma alanlarına yaklaşık 1 trilyon dolarlık kaynak ayırma taahhüdünde bulunmuştu.

Harcamaların zamanlamasına ilişkin başlangıçta yaşanan belirsizlik güven üzerinde baskı oluştururken, fonların kilit sektörlere yönelmeye başlamasıyla birlikte beklentilerde iyileşme görüldü.

İmalat ve hizmetlerde iyimserlik

Şubat ayında hem mevcut durum hem de gelecek beklentilerine ilişkin alt endeksler yükseldi. İyimserliğin özellikle imalat ve hizmet sektörlerine yayıldığı kaydedildi. İmalat sanayinde mevcut durum değerlendirmeleri belirgin şekilde iyileşirken, siparişlerin olumlu seyrettiği ve üretim planlarında yukarı yönlü revizyon yapıldığı belirtildi.

Hizmet sektöründe ise güven artışının beklentiler kaynaklı olduğu, lojistik alanında dikkat çekici bir toparlanma yaşandığı ifade edildi.

Perakendede gerileme

Öte yandan ticaret sektöründe endeks sınırlı düşüş kaydetti. Perakende tarafında güvenin belirgin şekilde gerilediği bildirildi. İnşaat sektöründe ise mevcut durum ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte güven artışı sürdü, ancak siparişlerde toparlanmanın yavaş ilerlediği vurgulandı.