Almanya'da iş iklimi ağustosta iyileşti
Almanya'da iş iklimi ağustos ayında 2,2 puan artışla 92,6 düzeyine yükseldi.
Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nden (Ifo) yapılan açıklamada, Almanya'nın iş ikliminin ağustos ayında, temmuz ayındaki 90,4 düzeyinden, 92,6 düzeyine yükseldiği belirtildi.
Ifo verilerine göre, ülkede mevcut durum değerlendirmesi ağustos ayında, 86,9 puanlık beklentiyi aşarak, temmuz ayındaki 84,5 puandan, 87,9 puana yükseldi.
Beklenti anketi ise temmuz ayındaki 96,7 puandan, beklenti olan 98 puanın altında, 97,5 puan oldu.