Almanya’da İsrail’e tepki: Gazze saldırılarını haksız bulanların oranı rekor kırdı

Almanya’da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına bakışını ortaya koydu.

Alman halkının büyük çoğunluğu tepkili

ZDF televizyonu tarafından yapılan ankete 1419 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 83’ü İsrail’in Gazze’deki saldırılarını haksız bulduğunu, yalnızca yüzde 10’unun ise saldırıları haklı gördüğünü söyledi. Bu oran, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek İsrail karşıtı tepki olarak dikkat çekti.

Katılımcılar, özellikle saldırılarda çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybetmesini şiddetle eleştirdi.

Gazze’de ağır bilanço

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında en az 65 bin 174 Filistinliyi öldürdü, 166 bin 71 kişiyi yaraladı.

19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı yeniden başlayan saldırılarda ise 12 bin 622 kişi hayatını kaybetti, 54 bin 30 kişi yaralandı.

Ayrıca 27 Mayıs’tan bu yana, ABD-İsrail güdümlü “Gazze İnsani Yardım Vakfı” bölgelerinde insani yardım dağıtımı sırasında düzenlenen saldırılarda 2 bin 514 kişi öldü, 18 bin 431 kişi yaralandı.