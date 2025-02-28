Almanya'da işsiz sayısı beklentilerin altında yükseldi

Almanya Federal İstihdam Ajansı, şubat ayına ait işsizlik sayısını açıkladı. Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre işsiz sayısı sadece 5 bin yükseldi.

Ekonomistler ise işsiz sayısının 15 bin artmasını bekliyorlardı. Ocak ayında işsiz sayısı 11 bin artmıştı.

İşsizlik oranı değişmedi

İşsizlik oranı da Şubat'ta Ocak ayına göre değişmeyerek yüzde 6,2'de kaldı.

Kayıtlı açık iş sayısı 639 bin ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla 67 bin kişi azaldı.

Toplam işsiz sayısı düzeltilmemiş verilerle 2 milyohn 989 bine indi. Ocak ayında 2 milyon 993 bin olmuştu.