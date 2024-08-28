Almanya'da istihdam alarm veriyor: Şirketler işten çıkarmayı planlamaya başladı

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'daki şirketlerin personel planlamalarında daha temkinli davrandığı belirtildi. Ülkede temmuzda 95,3 puan olan İstihdam Barometresi'nin, ağustos ayında 94,8 puana gerilediği bildirildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "Ekonomideki zayıflık, istihdam gelişimine de yansıyor. Siparişlerin yetersizliği şirketlerin işe alımları frenlemesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

Ankete göre, İstihdam Barometresi, imalat sektöründe belirgin bir şekilde düşerken, sanayide daha fazla şirket işten çıkarmayı değerlendiriyor.

Ifo, aynı durumun mağazalarda müşteri eksikliğinin yaşandığı perakende için de geçerli olduğunu ve inşaat sektöründe, ağır krize rağmen çalışanların elde tutulduğunu aktardı.

Avrupa Birliği'nin (AB) öncü ekonomilerinden Almanya, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü. Yılın ilk çeyreğinde genişleyen Almanya ekonomisi üç çeyrek üst üste küçülürse teknik resesyona girecek.