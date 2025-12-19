Almanya'da istihdam görünümü zayıflıyor

Almanya'da şirketlerin yeni personel alımına yönelik temkinli tutumu sürerken, birçok sektörde işten çıkarmalar öne çıkıyor. ifo Enstitüsü tarafından açıklanan İstihdam Barometresi, Aralık ayında 91,9 puana gerileyerek Kasım'daki 92,5 seviyesinin altına indi. Böylece endeks, Mayıs 2020'den bu yana en düşük düzeyini gördü.

ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, mevcut tabloya ilişkin değerlendirmesinde, "2025'te özellikle sanayide kademeli işten çıkarmalar yaşadık. Zayıf ekonomik görünüm işgücü piyasasını yavaşlatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeni işe alımlara yönelik isteksizlik sürüyor

Verilere göre sanayi sektöründe neredeyse tüm alanlarda istihdamın azaltılması planlanıyor. Hazır giyim üreticileri, personel sayısını düşürmeyi hedefleyen sektörler arasında öne çıkıyor. Hizmet sektöründe ise yeni işe alımlara yönelik isteksizlik sürerken, istihdam barometresindeki gerileme bu alana da yansıdı. Ticaret sektöründe şirketlerin yeni yılda daha sınırlı sayıda çalışan istihdam etmeyi planladığı belirtildi.

İnşaat sektöründe olumlu ve olumsuz beklentilerin dengede olduğu görülürken, firmaların mevcut çalışan sayısını korumayı öngördüğü kaydedildi. Buna karşılık turizm sektörü ile yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren şirketlerin daha iyimser bir görünüm sergilediği ve yeni yılda personel alımını artırmayı planladığı ifade edildi.