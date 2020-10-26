Almanya'da kamu kurumları işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşıldı
Almanya'da yerel yönetimler ve federal kuruluşlarda çalışan 2,3 milyon işçi için, bu işçilerin örgütlü olduğu Verdi sendikası ile kamu işverenleri arasında anlaşmaya varıldı.
Alman işçi sendikası Verdi ile kamu işveren temsilcieri arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde en düşük maaşlı çalışanların ücretlerinin yüzde 4,5, yüksek maaşlı çalışanların ücretlerinin yüzde 3,2 artırılmasında anlaşıldı.
Varılan anlaşma ile işçi başına 600 euroya varan tek seferlik ikramiye ödenmesi ve bunun yanı sıra hemşireler ile yaşlı bakım personellerine ek ödemelerin 2022 sonuna kadar devam ettirilmesi de sağlandı.
Kamu işveren temsilcileri müzakere masasına ücretlerin yüzde 3,5 artırılması teklifi ile oturmuşlar, Verdi ise yüzde 4,8 artış talep etmişti.