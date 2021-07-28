Almanya'da kimya tesisinde patlama: 2 ölü, 31 yaralı

Currenta şirketinden yapılan açıklamada, patlamada iki kişinin öldüğü 31 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi. Kayıplardan birisinin Erdoğan S. adındaki bir Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, yerel medyaya yaptığı açıklamada, patlamanın sebebi hakkında henüz bir şey söyleyemediklerini belirtti. Reul, itfaiye ekiplerinin, patlama bölgesinde 100 bin litre yanıcı zehirli atık madde taşıyan başka bir tankı koruma altına aldıklarını söyledi.