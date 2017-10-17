Almanya'da koalisyon görüşmeleri başlıyor

17 Ekim 2017

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerden birinci çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile hükümet kurma konusunda ön görüşmeler yapmak için genel seçimlerden 24 gün sonra yarın ilk kez bir araya gelecek.

Söz konusu partilerin oluşturacağı hükümet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak nitelendiriyor.

Ön görüşmeler için Hristiyan Birlik partileri yarın FDP ve Yeşillerin temsilcileriyle ayrı ayrı toplantı yapacak. Perşembe günü ise Yeşiller ve FDP heyetleri kendi aralarında görüştükten sonra cuma günü CDU/CSU, FDP ve Yeşiller hep birlikte "büyük toplantıda" masaya oturacak.

Görüşmeler için heyetler belirledi

Ön görüşmeler için Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletindeki kardeş partisi konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer başkanlığında 30 kişilik bir ekip belirlenirken, FDP de Genel Başkan Christian Lindner liderliğinde 9 kişiyle görüşmelere katılacak. Yeşiller ise Eşbaşkan Cem Özdemir ve Meclis Grubu Eşbaşkanı Kathrin Göring-Eckardt öncülüğünde görüşmelere başlayacak.

Sürecin çetin geçmesi bekleniyor

Siyasi çevreler birçok konuda görüş ayrılığı bulunan partilerin anlaşmasının zaman alacağını yeni hükümetin kurulmasının 2018'e sarkabileceğini belirtiyor.

Başbakan Merkel de görüşmelerin haftalar süreceğini belirterek, görüşmelerde sosyal güvenlik sistemleri, ekonomi, istihdam, dijitalleşme, vasıflı yabancıların ülkeye getirilmesi, yabancıların topluma uyumu, aile ve güvenlik konularının ele alınacağını belirtti.

Ortalama 46 gün içinde hükümet kuruluyor

Almanya'da koalisyon görüşmelerinin ne kadar sürede tamamlanacağı konusunda bir sınırlama bulunmuyor. Ülkede şimdiye kadar genel seçimlerin yapılması ile yeni hükümetin yemin etmesi ortalama 46 gün sürdü. En son 2013'te CDU/CSU ile SPD arasında hükümet 86 gün içinde kurabilmişti. Bu şimdiye kadar en uzun süreli bir dönem olurken, 1969'da SPD-FDP ve 1983'te CDU/CSU-FDP koalisyonları 24 gün ile en kısa sürede kurulan hükümetler olmuştu.

Tek seçenek "Jamaika" koalisyonu

Bu yıl 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerden Başbakan Merkel'in muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 32,9 oranıyla birinci çıkarak yeniden hükümeti kurma görevini üstlendi.

2013'den bu yana koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), tarihinin en düşük oy oranı olan yüzde 20,5 ile seçmenin kendisine muhalefet görevini verdiğini savunarak hükümette yer almayacağını açıkladı.

Meclisteki partiler, seçimde yüzde 12,6 oranında oy alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile koalisyon kurmak istemediğini bildirirken, CDU/CSU da yüzde 9,2 oranında oy alan Sol Parti ile hükümette yer almayı reddediyor.

Meclisteki milletvekili aritmetiğine göre ise CDU/CSU'nun içinde olmadığı bir hükümet kurulamıyor. Bu durumda, hükümeti kurmak için tek seçenek CDU/CSU'nun, seçimlerden yüzde 10,7 ile 4. çıkan Hür Demokrat Parti (FDP) ve yüzde 8,9 oy oranıyla 6. sıradaki Yeşiller ile ortaklık yapması kalıyor. Partiler arasındaki koalisyon görüşmeler başarısız geçmesi ve SPD'nin CDU/CSU ile yeniden koalisyona girmeye ikna edilememesi durumunda erken seçim gündeme gelecek.

Kaynak: AA