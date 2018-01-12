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Almanya'da "koalisyon taslağı"nda anlaşma sağlandı

Almanya Başbakanı Merkel'in partisi CDU ve Sosyal Demokratların, resmi koalisyon görüşme taslağı üzerinde anlaştığı bildirildi.

Almanya'da koalisyon taslağında anlaşma sağlandı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in lideri olduğu CDU ve Sosyal Demokratlar'ın(SPD), resmi koalisyon görüşmelerine ilişkin taslak üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Taslakta, tarafların Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerinde herhangi bir faslın kapanmasını ve yeni bir faslın açılmasını istemediklerine dair bir madde de yer aldı.

Bu adımla aylardır süren siyasi belirsizliğin sona erdirilmesine yönelik beklentiler güçlendi.

Bu anlaşma, Almanya'nın uluslararası ilişkilerdeki rolünü zayıflatan ve Merkel'in ne süreyle görevde kalacağına dair soru işaretleri yaratan belirsizliği kaldırarak önümüzdeki haftalarda ayrıntılı görüşmeler yapılmasını önünü açtı.

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Kaynak: Reuters

Angela Merkel Almanya

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