Almanya'da koalisyon taslağında anlaşma sağlandı

12 Ocak 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in lideri olduğu CDU ve Sosyal Demokratlar'ın(SPD), resmi koalisyon görüşmelerine ilişkin taslak üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Taslakta, tarafların Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerinde herhangi bir faslın kapanmasını ve yeni bir faslın açılmasını istemediklerine dair bir madde de yer aldı.

Bu adımla aylardır süren siyasi belirsizliğin sona erdirilmesine yönelik beklentiler güçlendi.

Bu anlaşma, Almanya'nın uluslararası ilişkilerdeki rolünü zayıflatan ve Merkel'in ne süreyle görevde kalacağına dair soru işaretleri yaratan belirsizliği kaldırarak önümüzdeki haftalarda ayrıntılı görüşmeler yapılmasını önünü açtı.

Almanya'da “büyük koalisyon” için kritik gün

Kaynak: Reuters