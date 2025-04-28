Almanya'da Merz kabinesi şekilleniyor: Ekonomi ve Dışişleri Bakanları belli oldu

CDU/CSU lideri Merz, SPD ile koalisyon anlaşmasının ardından kabinesini hızla oluşturmaya başladı.

Ekonomi Bakanı olarak Katherine Reiche'ye seçen Merkz, Dışişleri Bakanı olarak ise Johann Wadephul'u tercih etti.

Şubat ayındaki seçimlerden birinci parti olarak çıkan Merz'in CDU/CSU'su, bir dizi küresel krizle başa çıkmak üzere yeni bir hükümet kurmak için yarışırken bu ayın başlarında merkez sol Sosyal Demokratlarla (SPD) bir koalisyon anlaşması imzaladı.