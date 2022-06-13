Almanya'da metal işçilerine daha fazla grev çağrısı

Almanya'da IG Metall sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda da ücret artış taleplerinin işverenler tarafından kabul edilmemesinin ardından çelik işçilerinden daha fazla uyarı grevi yapmalarını istedi.

IG Metall, uyarı grevlerinin bugünden itibaren başlamasını istedi. İşverenler ile dördüncü tur görüşmeler ise salı günü gerçekleştirilecek.

Sendika metal sektörü çalışanları için yüzde 8,2 ücret artışı istiyor. İşverenler gelecek 21 ay için ücretlerin yüzde 4,7 artırılması teklifi IG Metall tarafından reddedildi.

IG Metall'in Kuzey-Ren Westphalia Başkanı Knut Giesler yaptığı açıklamada, "Çelik sektörü şu anda para kazanıyor ve çalışanlar bundan adil paylarını istiyorlar" dedi.