Almanya'da okullarda kıştan önce COVID-19 alarmı

Cemiyet Başkanı Jörg Dötsch, Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) Cumartesi günü verdiği demeçte, 10 milyondan fazla çocuk ve genç ile ilgili toplanan veriler ışığında aşının "genel ve koşulsuz" olarak tavsiye edildiğini kaydetti.

Dötsch, aşının 12 yaşından itibaren "yetişkinler için olduğu kadar acil olduğunu" kaydetti. Dötsch, risk/yarar değerlendirmesinin açık ara aşıya işaret ettiğini söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, pandemiyle mücadele için okullarda bir "ara yol" bulunmasını öneren Jörg Dötsch "Hâlâ enfeksiyonun çocuklar arasında yayılmasını istemiyoruz ancak öte yandan onların yine kapanan okullar ve izolasyon önlemlerinden muzdarip olmalarını da istemiyoruz" diye konuştu.

Almanya'da Biontech/Pfizer ve Moderna firmalarının koronavirüse karşı geliştirdiği aşıların 12 yaşından itibaren kullanımına izin veriliyor.

Almanya'da Biontech ve ABD'li ortağı Pfizer, geliştirdikleri Comirnaty adlı COVID-19 aşısının AB'de 5-11 yaş grubunda kullanımına izin verilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Okullarda vakalar artıyor

Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte, "Enfeksiyon rakamları şu anda durağan gözükse de okullarda şimdiye kadar, özellikle de kıştan bu kadar önce karşılaşmadığımız bir yoğunlukta enfeksiyon olaylarıyla karşılaşıyoruz" dedi.

Meidinger, bunu ilk nedeninin bu yaş grubunun çoğunun henüz aşılanmamış olması, ikinci nedeninin ise birçok eyalette okullarda koruyucu sağlık önlemlerinin artık eskisi kadar ciddiye alınmaması olduğunu söyledi. Meidinger maske uygulamasının genel olarak kaldırılması için ise çok erken olduğunun açıkça ortada olduğunu savundu.