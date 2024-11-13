Almanya'da parlamento seçimleri için ok yaydan çıktı: Başbakan Scholz Aralık'ta güvenoyu isteyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon hükümetinin geçen hafta dağılmasının ardından 16 Aralık'ta güvenoyu talep edeceğini açıkladı.

Alman parlamentosunda yaptığı konuşmada Scholz, Şubat ayında erken seçimlere gidilmesi için süreci başlatabileceğini belirtti. Scholz, başlangıçta seçimlerin Mart ayında yapılmasını önerse de merkez sağ Hıristiyan muhalefetin baskısıyla tarih öne çekildi.

Muhalefet partileri, bir sonraki seçimin hızla yapılması konusunda parlamentoda yoğun bir baskı oluşturdu ve nihayetinde siyasi parti liderleri Çarşamba günü güven oylaması ve erken seçim tarihini netleştirdi.

Bu siyasi değişim, Almanya'nın ekonomik büyümesinin durgunluk ve gerileme sinyalleri verdiği bir dönemde gerçekleşiyor. Ekonomi uzmanları, dış şokların yanı sıra ülke içindeki bürokratik zorluklar ve kalifiye iş gücü eksikliği gibi sorunlar nedeniyle ekonominin 2024 yılında küçülme riski taşıdığını vurguluyor.

Almanya’nın siyasi belirsizlikle karşı karşıya olduğu bu dönemde, ekonomiyi canlandıracak politikaların oluşum sürecinin daha da zorlaşabileceği ifade ediliyor.