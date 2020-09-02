Almanya'da perakende satışlar temmuzda beklenti üzerinde arttı
Almanya'da perakende satışlar temmuz ayında beklenti üzerinde artarak yıllık yüzde 4,2 yükseldi.
Almanya Ulusal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre Almanya'da perakende satışlar temmuz ayında, yüzde 3 artış beklentisinin üzerinde, yüzde 4,2 arttı. Perakende satışlar haziranda yüzde 6,7 artmıştı.
Perakende satışlarda görülen artışı destekleyen alt endeksler, yüzde 4,2 artışla gıda, içecek ve tütün ürünleri, yüzde 4,4 ile gıda dışı ürünler ve yüzde 15,6 ile internet ve posta yoluyla yapılan alışverişler oldu.
Diğer yandan aylık bazda incelendiğinde perakende satışlar aynı ayda, haziran ayındaki yüzde 1,9 düşüş ardından, yüzde 0,9 geriledi. Beklenti satışların yüzde 0,5 artmasıydı.