Almanya’da PMI altı ay sonra eşik değeri aştı

Almanya’nın özel sektörü, Ocak ayında ekonomik faaliyetlerinde istikrar sağlayarak altı aylık daralma döneminin ardından yeniden büyüme sinyali verdi. S&P Global tarafından derlenen HCOB bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık ayındaki 48,0 puandan Ocak ayında 50,1 puana yükseldi. Bu yükselişle endeks, yedi aylık zirveye ulaşarak büyümeyi daralmadan ayıran 50,0 eşiğini geçti.

Piyasalarda endeksin 48,3 seviyesine ulaşması beklenirken, açıklanan rakam beklentilerin üzerinde bir performansı işaret etti. Hamburg Ticaret Bankası’nın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “PMI verisi, Almanya’nın son iki yıldır süren durgunluk evresinden çıkabileceğine dair umut veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ekonomisi, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste ikinci kez daralma yaşadı. Ancak Ocak ayı verileri, Avrupa’nın en büyük ekonomisi için toparlanma işaretleri sundu. Hizmet sektörü dayanıklılığını koruyarak büyüme gösterirken, imalat sektörü daralma bölgesinde kalsa da toparlanma eğiliminde.

Hizmet sektörü büyümeye devam ediyor

Almanya’nın hizmet sektörü için iş faaliyet endeksi, Aralık ayındaki 51,2’den Ocak ayında 52,5’e çıkarak altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, piyasa tahmini olan 51,0 seviyesinin de üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektöründeki bu büyüme, özel sektör genelinde olumlu bir etkide bulundu.

İmalat sektöründe daralma azaldı

İmalat sektörü endeksi, daralma bölgesinde kalmasına rağmen Aralık ayındaki 42,5 seviyesinden Ocak ayında 44,1 seviyesine yükseldi. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 42,5’in üzerinde bir performansı işaret ediyor. İmalat sektöründeki toparlanma, genel ekonomik iyileşmenin destekleyicisi olarak değerlendiriliyor.

Almanya’nın Ocak ayı PMI verileri, hizmet sektörünün büyümesi ve imalat sektöründeki toparlanma işaretleriyle ekonomideki durgunluk döneminin sonuna gelindiğine dair umut verdi. Ancak sektörler arası dengesizliklerin devam etmesi, dikkatli bir izlemeyi gerektiriyor.