Almanya'da salgında hayatını kaybedenler anısına tören

Almanya'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin anısına tören düzenlendi. Berlin'deki Konzerthaus salonunda düzenlenen törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth ile COVID-19'dan yakınlarını kaybedenleri temsilen kişiler katıldı.

Steinmeier, COVID-19 önlemlerinin alındığı törende yaptığı konuşmada, insanların arasında birbirleriyle mesafe koymaya zorlayan salgında toplumun ayrışmasına izin verilmemesini istedi.

Toplum olarak, bu karanlık zamanda yalnız ve çoğu zaman acı veren bir ölümle hayatını kaybedenleri andıklarını belirten Steinmeier, "Acılar ve ölümler çoğu zaman kamuoyunda görünmez kaldı. Bu acıyı bastıran bir toplum bütün olarak zarar görür." ifadesini kullandı.

Steinmeier, salgının Almanya'da, Avrupa'da ve dünyada derin yaralar ve korkunç boşluklar açtığını söyleyerek, "Ülkemizde şimdiye kadar 80 bin kişi koronavirüsün kurbanı oldu. Dünya çapında 3 milyon. Her gün enfeksiyon nedeniyle birileri daha ölüyor. Bu saatte bile yoğun bakım servislerindeki insanlar ölümle boğuşuyor." diye konuştu.

Salgında sağlık personelinin çabalarına da işaret eden Steinmeier, "Bugün de onlara saygı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören öncesinde ise Kaiser-Wilhelm- Gedaechtnis-Kilisesi'nde dini cemaatlerin de katıldığı bir anma etkinliği düzenlendi. Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada, Almanya'da salgının başından bu yana 79 bin 914 kişinin öldüğü belirtildi.