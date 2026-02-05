Almanya'da sanayi siparişleri beklentileri aştı

Almanya'da imalat sanayii siparişleri, 2025 yılının aralık ayında beklentilerin üzerinde artış göstererek sektörde toparlanmaya yönelik işaretleri güçlendirdi.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, yeni siparişler kasım ayında kaydedilen yüzde 5,7'lik artışın ardından aralıkta yüzde 7,8 yükseldi. Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler ise siparişlerde yüzde 1,3'lük gerileme öngörüyordu. Böylece imalat sanayii siparişleri üst üste dördüncü ayda da artış kaydetmiş oldu.

Veriler, son çeyrekte siparişlerin bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,5 arttığını ortaya koydu. Artışta, 50 milyon euroyu aşan büyük ölçekli siparişlerin etkili olduğu belirtildi. Bu siparişler hariç tutulduğunda ise artışın yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

En güçlü artış metal ürünleri imalatında

Alt sektörler incelendiğinde, en güçlü artış metal ürünleri imalatında yaşandı. Bu alanda siparişler aylık bazda yüzde 30,2 yükselirken, makine ve ekipman üretiminde yüzde 11,5 artış kaydedildi. Elektrikli ekipman üretimi yüzde 9,8, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler ise yüzde 5,7 oranında yükseldi. Buna karşılık otomotiv sektöründe yeni siparişler yüzde 6,3 gerilerken, uçak, gemi ve askeri araçları kapsayan diğer ulaşım ekipmanlarında siparişler aylık bazda yüzde 18,7 düştü.

Ürün gruplarına göre değerlendirildiğinde, sermaye malları siparişleri aralık ayında yüzde 10,5 artış gösterdi. Ara mallarında yüzde 5,7'lik yükseliş görülürken, tüketim mallarında yüzde 5,3 düşüş kaydedildi. Siparişlerin coğrafi dağılımında ise yurt içi talep yüzde 10,7, yurt dışı talep yüzde 5,6 arttı. Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerde yüzde 0,6 azalış yaşanırken, bölge dışı ülkelerden gelen siparişlerde yüzde 9,7 artış görüldü.