Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin nisan ayı geçici verilerini duyurdu.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, yılın dördüncü ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 geriledi.

Martta üretimin yüzde 2,3 artmasının ardından beklenti, nisanda sanayi üretiminin yüzde 1 düşeceği yönündeydi.

Söz konusu ayda sanayi üretimi, Nisan 2024'e göre ise yüzde 1,8 düşüş kaydetti.

"Birçok ekonomi dalının katkısı oldu"

Veriler, nisanda bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,9 gerilediğini ortaya koydu. Söz konusu ayda sermaye malı üretimi yüzde 2,3 ve ara malı üretimi yüzde 1,0 düştü.

Nisanda önceki aya kıyasla üretim, tüketim mallarında yüzde 1,5, inşaatta yüzde 3,2, enerjide ise yüzde 1,6 geriledi.

Destatis açıklamasında, Nisan 2025'te sanayideki olumsuz gelişmeye birçok ekonomi dalının katkıda bulunduğu belirtilerek, ilaç sektöründe üretimin mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldıktan sonra aylık bazda yüzde 17,7 azaldığı kaydedildi.