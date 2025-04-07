Almanya'da sanayi üretimi tahminlerden fazla düştü

Almanya'da sanayi üretiminin şubat ayında beklenenden fazla düştüği açıklandı.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin sanayi üretiminin şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 düştü.

Analistler tahmini ise düşüşün yüzde 0,8 olacağı yönündeydi.

Üç aydan üç aya daha az değişkenlik gösteren karşılaştırma, Aralık 2024'ten Şubat 2025'e kadar olan dönemde üretimin önceki üç aya göre yüzde 0,1 daha yüksek olduğunu gösterdi.

İnşaat üretiminde de düşüş gözlendi

Şubat 2024 ile karşılaştırıldığında, takvim etkilerinin düzeltilmesinden sonra Şubat 2025'te üretim yüzde 4,0 düşüş gösterdi.

Şubat 2025'te üretimde görülen olumsuz gelişme temel olarak inşaat sektöründe görülen düşüşten kaynaklandı. İnşaat üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırıldıktan sonra bir önceki aya göre yüzde 3,2 düştü.

Gıda sanayi üretiminde -yüzde 5,3 ve enerji üretiminde -yüzde 3,3 olarak gözlenen düşüş de genel performans üzerinde olumsuz bir etki yaptı.

Buna karşın, elektrikli teçhizat imalatında üretim yüzde 3,3 oranında artış sağlandı.