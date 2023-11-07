Almanya'da sanayi üretimindeki azalma beklentiyi aştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azaldı. Piyasa beklentisi sanayi üretiminin yüzde 0,1 gerileyeceği yönündeydi. Sanayi üretimi böylece art arda azalışını dördüncü aya taşıdı.

Öncü verilerle aylık yüzde 0,2 azaldığı açıklanan ağustos ayı sanayi üretimindeki düşüş de yüzde 0,1 olarak revize edildi. Veriler, eylülde ağustosa göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,7 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde ara malı üretimi yüzde 1,9, sermaye malı üretimi yüzde 0,2 azaldı. Tüketim malları üretimi de yüzde 4,9 geriledi.

Destatis, sanayi üretiminin 2023'ün üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 2,1 daha az olduğunu belirtti.

Destatis'in açıklamasında, "Sanayide çoğu sektör için gözlemlenen gelişme olumsuzdu. Eylüldeki düşüşün büyük kısmı otomotiv endüstrisindeki yüzde 5'lik gerilemeden kaynaklandı." ifadesi kullanıldı.