Almanya'da sınır dışı edilme yüzde 20 arttı

Almanya hükümeti verilerine göre, 2024 Ocak-Eylül döneminde 17 bin 651 kişi sınır dışı edildi.

Bu rakam, aynı dönem için geçen yılın 14 bin 706 olmasına kıyasla yaklaşık yüzde 20 artışı işaret ediyor. Hükümetin, iltica başvurusu reddedilenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesi yönündeki hedefi doğrultusunda hareket ettiği değerlendiriliyor.

Türkiye en fazla gönderim yapılan ülke

DW'nin haberine göre Federal Meclis’e sunulan soru önergesine yanıt olarak açıklanan verilere göre, en fazla sınır dışı işlemi 1.614 kişiyle Türkiye’ye yapıldı. Bunu 1.379 kişiyle Gürcistan izledi. Ayrıca sınır dışı edilenlerin yaklaşık beşte biri çocuk ve gençlerden oluşuyor.

Sol Parti milletvekili Clara Bünger, sayılardaki artışı eleştirerek hükümetin sınır dışı uygulamalarında “neredeyse hiç sınır tanımadığını” öne sürdü. Bünger, özellikle Türkiye’ye yönelik kitlesel gönderilerin insan hakları açısından sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sabıkası olan Afganların düzenli olarak ülkelerine geri gönderilmesi için Taliban yönetimi ile müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. Bu kapsamda charter uçuşların yanı sıra tarifeli seferlerin de kullanılacağı belirtildi. Ancak Taliban yönetiminin insan hakları sicili nedeniyle bu adım bazı çevrelerde tartışma yaratıyor.