Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'den koalisyona onay
Sosyal Demokrat Parti kongresinde delegeler Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay verdi.
Sosyal Demokrat Parti'nin Bonn'da yapılan kongresinde Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağı konusunda oylama yapıldı. DW Türkçe'de yer alan habere göre, oylamada 642 delegeden 362'si görüşmelere onay verdi.
Kongrede oylama öncesinde delegelere hitaben bir konuşma yapan Genel Başkan Martin Schulz, "bu fırsatı kaçırmanın büyük ihmalkârlık olacağını" söyledi. Partinin gençlik kolları başkanı Kevin Kühnert ise delegelerden "parti açısından olumsuz sonuçlar doğuracak olsa da koalisyon görüşmelerini ret etmekten çekinmemelerini" istedi.