ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'den koalisyona onay

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'den koalisyona onay

Sosyal Demokrat Parti kongresinde delegeler Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay verdi.

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'den koalisyona onay
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Sosyal Demokrat Parti'nin Bonn'da yapılan kongresinde Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağı konusunda oylama yapıldı. DW Türkçe'de yer alan habere göre, oylamada 642 delegeden 362'si görüşmelere onay verdi.

Kongrede oylama öncesinde delegelere hitaben bir konuşma yapan Genel Başkan Martin Schulz, "bu fırsatı kaçırmanın büyük ihmalkârlık olacağını" söyledi. Partinin gençlik kolları başkanı Kevin Kühnert ise delegelerden "parti açısından olumsuz sonuçlar doğuracak olsa da koalisyon görüşmelerini ret etmekten çekinmemelerini" istedi. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.