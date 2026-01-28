Sosyal yardımlar tek sistemde toplanacak

Almanya’da CDU ile SPD koalisyon hükümeti, refah devletini kapsamlı biçimde modernize etmeye hazırlanıyor. Hükümetin planına göre vatandaşlık geliri, çocuk yardımı ve konut yardımı tek bir sosyal yardım sistemi altında birleştirilecek; başvuru süreçleri sadeleştirilecek ve sistem tamamen dijitalleştirilecek.

Alman gazetesi junge Welt’in aktardığına göre, "Refah Devleti Reformu Komisyonu" tarafından hazırlanan 50 sayfalık taslak, 27 Ocak’ta SPD’li Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas’a teslim edildi. Federal hükümet, eyaletler ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan komisyonun önerilerinin 2027 yılının ortasından itibaren hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Başvurular sadeleşecek, süreç hızlanacak

Taslağa göre reformun temel amacı, vatandaşların sosyal yardımlara "daha hızlı, daha kolay ve daha anlaşılır" şekilde erişmesini sağlamak. Bu kapsamda yardım başvuruları için başvurulacak kurum sayısı dörtten ikiye indirilecek. Çalışabilir durumdaki kişilerle istihdam merkezleri ilgilenirken, çalışamayacak durumda olanlar sosyal yardım ofislerine yönlendirilecek.

Yeni sistemle birlikte çocuk yardımlarının doğumdan sonra otomatik olarak bağlanması da planlanıyor. Tek tip veri toplama sayesinde, kurumlar arası geçişlerde bilgilerin tekrar tekrar sunulması gerekmeyecek. Sabit ödeme tutarları, uzatılmış onay süreleri ve basitleştirilmiş denetim süreçleriyle hem bürokrasinin hem de kamu harcamalarının azaltılması hedefleniyor.

Sosyal kuruluşlardan uyarı

Hükümet, reformun “sosyal koruma düzeyini düşürmeden” yapılacağını savunsa da, bazı sosyal kuruluşlar endişeli. Paritätische Gesamtverband, düşük gelirli kesimler için koşulların ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

Kuruluşun Genel Müdürü Joachim Rock, planlanan “hedefli çalışma teşviklerinin” özellikle düşük gelirli haneleri, tek ebeveynleri, bakım sorumluluğu olanları ve sağlık sorunları yaşayanları olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Rock, sosyal politikada modernizasyonun “gizli kesintilere dönüşmemesi” gerektiğini vurguladı.

AB vatandaşları ve çalışma şartı tartışması

Caritas reform paketine genel olarak destek verirken, AB vatandaşlarının serbest dolaşım hakkının neredeyse tam zamanlı istihdama bağlanması önerisine karşı çıktı. Caritas Başkanı Eva Welskop-Deffaa, sosyal hizmetlerin büyük ölçüde yarı zamanlı çalışanlara dayandığını hatırlatarak, bu şartın işgücü piyasasının gerçekleriyle örtüşmediğini söyledi.

Muhalefet: Refah devletine saldırı

Tasarıya siyasi tepkiler de gecikmedi. Sol Parti Eş Başkanı Ines Schwerdtner, mevcut haliyle reformu desteklemediklerini belirterek, planın “refah devletine yönelik bir saldırı” niteliği taşıdığını savundu. Schwerdtner, sosyal yardımların değerinde ciddi bir düşüş riski olduğunu ifade etti.

Komisyon ise reformun büyük bölümünün mevcut anayasal çerçeve içinde uygulanabileceğini, bazı maddeler içinse anayasa değişikliği ve muhalefetin desteğinin gerekeceğini belirtiyor. Tartışmalı reform paketinin önümüzdeki dönemde Alman siyasetinin en sıcak başlıklarından biri olması bekleniyor.