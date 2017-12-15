Almanya'da SPD'den ön görüşmelere yeşil ışık

15 Aralık 2017

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yönetimi, koalisyon kurma hedefiyle Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerle ön görüşmelere başlama kararı aldığı bildirildi.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, bugün partinin Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu’na çarşamba günü CDU/CSU liderleriyle yaptığı toplantıdan çıkan sonuçlara ilişkin bilgi verdiğini belirtti.

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles ile yaptığı değerlendirme sonucunda da CDU/CSU ile istikrarlı bir hükümet kurma hedefiyle ön görüşmelere başlamayı SPD Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı’na önerdiğini ifade eden Schulz, “Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu önerimizi oy birliğiyle kabul etti." dedi.

Bu görüşmelerin hükümet kurulmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının açık olduğunu aktaran Schulz, SPD Genel Kurulu’nda alınan kararın temelinde bu görüşmelerin “ucu açık ve yapıcı” olacağını ifade etti.

Mümkün olduğu kadar istikrarlı bir hükümet kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Schulz, “İstikrarlı hükümetin kurulması için farklı modeller var." diye konuştu.

SPD’nin ön görüşme yapması için 12 kişilik ekip oluşturduğunu söyleyen Schulz, bu ekipte kendisinin ve Nahles’in yanı sıra partinin 6 genel başkan yardımcısının, Genel Sekreter Lars Klingbeil'in, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil'in, SPD Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Başkanı Michael Groschek'in ve Saarland Eyaleti Başbakan Yardımcısı Anke Rehlinger’in bulunduğunu bildirdi.

CDU/CSU liderleriyle gelecek hafta çarşamba günü bir görüşme gerçekleştireceklerini anlatan Schulz, bu toplantıda, bundan sonra izlenecek süreçle ilgili konuların ele alınacağını söyledi.

Schulz, asıl ön görüşmelere ocak ayı başında başlanmasının ön görüldüğünü belirterek “Bunu hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı istiyoruz." dedi.

Schulz, ocak ayının ikinci haftasında ön görüşmeleri sonlandırmayı düşündüklerine işaret ederek 14 Ocak'ta SPD'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nun düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

24 Eylül’de yapılan genel seçimin ardından 18 Ekim’de CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında "Jamaika koalisyonu"nun kurulması hedefiyle başlayan ön görüşmeler, 20 Kasım’da FDP’nin masadan kalkması nedeniyle ülkede hükümet krizine yol açtı.

Almanya tarihinde şimdiye kadar yaşanmayan krizi çözmek için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Schulz'u birlikte kabul ederek görüşen Steinmeier, liderlere ülkede istikrarlı bir hükümetin kurulması için çözüm bulunmasını istedi.

Bunun üzerine CDU/CSU ve SPD liderler 13 Aralık Çarşamba günü 2,5 saatilik bir görüşme gerçekleştirmişti.

SPD’de özellikle partinin gençlik teşkilatı CDU/CSU ile koalisyon kurulmasına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA