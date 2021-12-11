Almanya'da SPD’nin eş genel başkanları Esken ve Klingbeil oldu

Almanya’da başkenti Berlin’de çevrim içi düzenlenen SPD Olağan Genel Kurulu'nda, partinin üst yönetiminin seçimleri yapıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle çoğu delegenin çevrim içi katıldığı seçimlerde, Esken ve Klingbeil eş genel başkan seçildi.

Delegelerin yüzde 76,7’sinin oyunu alan Esken bu göreve yeniden seçilirken, daha önce görevi bırakacağını açıklayan Norbert Walter-Borjans’ın yerine aday olan partinin genel sekreteri Klingbeil de delegelerin yüzde 86,3’ünün oyunu alarak diğer eş genel başkan oldu.

Serpil Midyatlı yeniden SPD Genel Başkan Yardımcısı seçildi

Partinin genel başkan yardımcıları da SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulan yeni hükümette İmar Bakanı olarak görev yapan Klara Geywitz ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil’in yanı sıra SPD Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Başkanı Thomas Kutschaty, SPD Schleswig-Holstein Eyalet Meclis Grubu Başkanı Serpil Midyatlı ve SPD Saarland Eyalet Teşkilatı Bakanı Anke Rehlinger oldu. Genel Sekreterlik görevine ise Kevin Kühnert getirildi.

Parti yönetimi seçimlerinin ardından SPD, Yeşiller ve FDP’nin kurduğu hükümette Başbakanlık görevini üstlenen Olaf Scholz konuşma yaptı.

Başbakan Scholz, hükümeti oluşturan partilerin seçim kampanyasında verdikleri sözleri hükümette yerine getireceğini belirterek, "2020’li yılları şekillendireceğiz. Almanya için iyi yıllar olacak." ifadelerini kullandı.

Hükümetin zor zamanda göreve başladığını anlatan Scholz, partisinden hükümetin izleyeceği siyasete destek vermesini istedi.

26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 25,7’sini alarak birinci çıkan SPD, Yeşiller ve FDP ile koalisyon hükümeti kurdu; 8 Ekim’de de SPD’li Olaf Scholz Başbakan seçildi.