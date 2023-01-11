Almanya'da startup'lara yatırım azaldı

Denetim ve danışmanlık firması EY, Almanya'daki startup yatırımlara ilişkin raporunu yayımladı.

Rapora göre, ülkede yeni veya genç girişimcilerin kurduğu startup'ların geçen yıl topladıkları yatırım 2021'e kıyasla yüzde 43 azalarak 9,9 milyar avro oldu. 2022'de yatırım işlemi sayısı da yüzde 13 düşüşle 1.008 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da startup'lar, Kovid-19 döneminde paranın ucuz olması ve dijitalleşmenin ivme kazanmasından yararlanarak hızla büyürken, 2021'de toplam 17,4 milyar avro yatırım almışlardı.

Geçen yıl yükselen faiz oranları, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomiyi çevreleyen belirsizlik nedeniyle yatırımcıların finansa ulaşmasında zorluklar yaşanmıştı.

EY Almanya ortaklarından Hubert Barth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Toplam 10 milyar avroyu bulan yatırımlarla 2022, Almanya'daki startup'lar için şimdiye kadarki en başarılı ikinci yıl olacak. Bu yatırımlar; jeopolitik zorlukların, yüksek enflasyonist baskının ve yükselen faiz oranlarının damgasını vurduğu bir zamanda geldi" ifadelerini kullandı.

Barth, sermaye maliyetinin artması ve yeni kurulan şirketlerin değerlemelerinin düşmesiyle yatırımcıların uzun vadeli büyüme vaatlerinden çok karlılığa daha fazla önem verdiğini, genç şirketlerin buna uyum sağlaması ve karlılık için net bir yol göstermesi gerektiğini kaydetti.