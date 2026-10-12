Almanya’da sürpriz istifa: Bakan Baerbel Bas görevlerini bıraktı

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Bas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üvey kızının ölümünün ardından yasını atlatabilmek için zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte kendisine yeterince zaman ayırmak istediğini ifade etti.

Koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden de kendisine yönelik kamuoyu saldırılarının arttığını belirten Bas, bunun kişisel açıdan zor bir dönemden geçtiği sırada kendisini daha da zorladığını kaydetti.

Bas, hükümet ve parti görevlerini kısa vadede gerektiği şekilde yerine getirecek gücü kendinde bulamadığına işaret ederek, her iki görevinden de ayrılma kararı aldığını bildirdi.

SPD Eş Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'e partinin eş genel başkanlığından istifa ettiğini ilettiğini aktaran Bas, ayrıca Başbakan Friedrich Merz'den Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevinden azledilmesini istediğini açıkladı.

Merz ve Klingbeil'den Bas'a teşekkür

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bas ile hükümette güven içinde çalıştığını belirterek, Bas’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bas'ın aldığı kararın saygıyı hak ettiğini ifade eden Merz, "Bir baba ve büyükbaba olarak bu kaybın ne kadar ağır olduğunu ancak tahmin edebilirim. Ona ve ailesine güç diliyorum." ifadesini kullandı.

Lars Klingbeil de Berlin’de SPD Genel Merkezi'nde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Bas'ın görevlerinden bugün istifa edeceği yönünde 10 Ekim Cumartesi günü kendisini bilgilendirdiğini belirtti.

Bas’ın zor dönemde sorumluluk aldığını ve izler bıraktığını ifade eden Klingbeil, parti ve ülke yönetiminde üstlendiği görevlerde yaptığı çalışmalar ve katkılar için Bas'a teşekkür etti.

Koalisyon ortağı CDU/CSU partilerinin bazı temsilcilerinin Bas'a karşı açıklamalarını eleştiren Klingbeil, "Siyasetçiler olarak büyük sorumluluk taşıyoruz. Ancak bugün bu makamlarda her şeyden önce insanlar olduğu açık bir şekilde görülüyor." dedi.

Klingbeil, kutuplaşmanın, siyasi tartışmaların giderek daha fazla nefret ve kışkırtıcı söylem içermesinin ve kişisel karalamaların siyasetçileri etkilediğini, özellikle üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunan kadınların bu durumlarla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Klingbeil, "Bu kabul edilmez ve toplumumuzda asla kabul edilebilir olmamalı." dedi.

Acı ve yas döneminde bile siyasi saldırılara maruz kalan bir kadın siyasetçi olarak Bas'ın burada sınırlara ulaşıldığını gösterdiğini vurgulayan Klingbeil, "Bu yakışıksızdır ve ülkemizde hiç kimse bunlara katlanmak zorunda kalmamalı. Bu siyasi tartışmayı zehirliyor." diye konuştu.

Siyasetin giderek daha fazla duyarlı ve dürüst insanları kaybetmesinden endişe duyduğunu belirten Klingbeil, ülkede saygı kültürüne ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı için Schweitzer önerildi

Klingbeil, partisinin yönetim kurulunda SPD Genel Başkan Yardımcısı ve eski Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Alexander Schweitzer'in Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olmasını önerdiğini ve bu konuda Başbakan Merz'e bilgi verdiğini aktardı.

Schweitzer’in tecrübeli bir isim olduğunu aktaran Klingbeil, kendisi için istihdam ve emeklilik politikaları gibi konularda hükümetin derhal hareket kabiliyetine sahip olmasının önemli olduğunu belirtti.

Klingbeil, aralıkta veya ocakta partinin genel kurulunun düzenleneceğini ve burada tüm parti yönetiminin seçileceğini kaydetti.