Almanya’da toplam servetin yüzde 55’i zenginlerin elinde

15 Nisan 2019

Bundesbank'ın özel servet dağılımıyla ilgili yaptığı araştırma, Almanya'da yüzde 10'luk en zengin kesimin, ülkedeki özel net servetin yüzde 55’ini elinde bulundurduğunu ortaya çıkardı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), her üç yılda bir yaptığı Almanya’da özel servet dağılımına ilişkin 2017 yılı araştırma sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, ülkede 2014 yılında 58 bin 764 avro olan "medyan hane net serveti" 2017 yılı itibarıyla yüzde 17 artarak 70 bin 800 avroya yükseldi.

Ülkede emlak fiyatlarındaki yükseliş, bu artışta önemli bir rol oynarken servetin son derece adaletsiz dağılımı da dikkati çekti.

Bankanın raporu, ülkedeki toplam servetin yüzde 55'inin yüzde 10'luk en zengin kesimin elinde toplanmış durumda olduğunu ortaya çıkardı. Bu oran 2014’te yüzde 60 olarak kayıtlara geçmişti.

Avrupa Merkez Bankasının düşük faiz politikası ve Alman ekonomisinin büyümeye devam etmesi, Alman halkının ortalama servetinin artmasını da sağladı. Almanya'da 2014 yılında 214 bin 500 avro olan hanehalkının ortalama net serveti (borçlar düştükten sonra) yüzde 8,5 artarak 2017'de 233 bin avroya ulaştı.

Bankanın çalışması 2017 yılında Alman hanehalkının yüzde 44'ünün kendi evinde oturduğunu da ortaya koydu.

Kaynak: AA