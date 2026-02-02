Almanya'da toplu taşıma durma noktasında: Uyarı grevi hayatı aksattı

Almanya'da toplu taşıma sektöründe çalışanların ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı uyarı grevi, ülke genelinde ulaşımı büyük ölçüde aksattı. Grev nedeniyle çok sayıda kentte toplu taşıma hizmetleri durma noktasına geldi.

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di)'nin çağrısıyla, yaklaşık 150 belediyeye bağlı ulaşım şirketinde görev yapan çalışanlar, saat 03.00 itibarıyla 24 saatlik iş bırakma eylemine başladı. Grevin, işverenleri daha iyi çalışma koşulları konusunda müzakereye zorlamayı amaçladığı belirtildi.

Birçok büyük şehirde toplu taşıma neredeyse durdu

İş bırakma eylemi nedeniyle ülkede otobüs, metro ve tramvay seferlerinin büyük bölümü iptal edilirken, milyonlarca yolcu 3 Şubat saat 03.00'e kadar sürecek grevden etkilendi. Berlin, Hamburg, Münih, Frankfurt ve Köln başta olmak üzere birçok büyük şehirde toplu taşıma neredeyse tamamen dururken, sabah saatlerinde kara yollarında yoğun trafik oluştu.

Grev, Almanya genelinde etkili olan soğuk hava ve buzlanma riskinin yaşandığı bir döneme denk geldi. Milyonlarca kişi işe ulaşım için alternatif yöntemler ararken, hukukçular ulaşım riskinin çalışana ait olduğunu ve grevin işe geç kalmak için geçerli bir mazeret sayılmayacağını hatırlattı. Velilere yönelik uyarılarda ise okul servislerinin iptal edilmesinin, öğrencilerin okula gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı vurgulandı.

Öte yandan Aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 5 bin çalışan için "barış yükümlülüğünün" devam etmesi nedeniyle bu bölge grev kapsamı dışında bırakıldı.

Sendikanın talepleri

Ver.di, belediyelere ait toplu taşıma şirketlerinde görev yapan yaklaşık 100 bin çalışan adına yürütülen görüşmelerde; haftalık çalışma sürelerinin azaltılması, dinlenme aralarının uzatılması, vardiya düzenlemelerinin iyileştirilmesi ile gece ve hafta sonu çalışmalarında daha yüksek prim ödenmesi gibi talepleri dile getiriyor.