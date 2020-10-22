Almanya'da tüketici güveni 1,5 puan düştü
GfK, Almanya'da tüketici güveninin negatif 3,1 puana gerilediğini son incelemesinde gösterdi.
Alman araştırma şirketi GfK verilerine göre, Almanya'da kasım ayı için tüketici güveni, COVID-9 endişeleri etkisiyle 1,5 puan düşerek, negatif 1,6 puandan, negatif 3,1 puana geriledi.
GfK verileri, Almanya'nın ekonomik görünümünün 5 aylık yükselişten sonra, 17 puanlık düşüşle 7,1 puana gerilediğini gösterirken, ekonomik görünüm bir önceki yılın aynı ayına göre 21 puan daha yüksek oldu. Gelir beklentisi göstergesi ise aylık 6,3 puan düşüşle 9,8 puana gerileyerek yıllık bazda 29 puan kaybetti.