Almanya'da tüketici iklimi son 2 yılın en düşüğünde

28 Mayıs 2019

Almanya'da mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 10,1'e gerileyerek Mayıs 2017'den beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Haziran 2019 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta 10,2 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda 0,1 puan düşerek 10,1'e geriledi. Beklenti, endeksin 10,4 olması yönündeydi. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisinde Tüketici Güven Endeksi, Mayıs 2017'den beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da iç talebin ekonomik büyümeye önemli katkı sağladığını belirterek, "Tüketicilerin tüketim havası halen sağlam duruyor. Genel makroekonomik belirsizlik göz önüne alındığında, bu çok olumlu bir mesaj." ifadelerini kullandı.

Almanya'da iş gücü piyasasının istikrarlı kalması, iç tüketimi desteklerken, Alman hükümeti büyüme bu yıl yüzde 0,5'te kalacağını öngörüyor.

Kaynak: AA