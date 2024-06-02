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Almanya'da Türk cinayeti: Polis her yerde arıyor

Almanya'da yaşayan Mehmet Ö. isimli Türk vatandaşı, dehşet saçtı. Karısını başında vurarak öldüren Mehmet Ö:, gittiği berberde de 3 kişiyi yaraladı.

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Almanya'nın Hagen kentinde yaşayan 34 yaşındaki Türk vatandaşı Mehmet Ö, eşini başından vurdu. Mehmet Ö., eşine saldırdıktan sonra yaşadıkları apartmanın 7'nci katına çıktı ve kapalı bir kapıya 6 el ateş açtı. Binanın 7'nci katındaki olayda kimsenin yaralanmazken eşinin ağır yaralı olduğu belirtildi.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, saldırgan, aracına binerek olay yerinden 2 kilometre uzaktaki bir berbere gitti. Gittiği berberde de ateş açan Mehmet Ö., 3 kişiyi yaraladı. Dördüncü bir kişinin de travma yaşadığı açıklandı. Saldırıya uğrayanlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, "Ailevi bir mesele yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüpheleniyoruz" açıklamasında bulundu. 

Olay yerinden kaçan saldırgan için, ormanlık alanda arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yetkililer, bölgeye yaklaşılmaması için uyarıda bulundu.

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