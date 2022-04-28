Almanya'da Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı önergesi kabul edildi

Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı konusunda verilen önergeye Hristiyan Birlik Partileri de (CDU/CSU) destek verdi. Önergeye aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ve Sol Parti ise karşı oy kullandı.

"Avrupa'daki barış ve özgürlüğü savunma" adlı önerge 586 "evet", 100 "hayır" oyuyla kabul edilirken, 7 milletvekili çekimser oy kullandı.

Kabul edilen önergeyle hükümetin Ukrayna'ya ağır silahlar ve farklı silah sistemleri sevk edebilmesine olanak sağlanıyor.

Ancak silah sevkiyatı NATO üyeleriyle yakın iş birliği içinde değerlendirilecek.

Önergeye "hayır" oyu kullanan Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Ukrayna'ya silah teslimatlarının bir sonucu olarak nükleer savaş riski konusunda uyarıda bulundu.

Kremlin: Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedariki kıtanın güvenliğine tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedarikinin kıtanın güvenliğini tehdit edeceğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Ukrayna’ya sürekli silah tedariki çağrısıyla ilgili, “Ağır silahlar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya ve diğer ülkelere silah tedariki eğilimi başlı başına kıtanın güvenliğini tehdit eden ve istikrarsızlığı kışkırtan eylemlerdir.” ifadesini kullandı.

Truss, Rusya’ya karşı Ukrayna'ya sürekli silah tedariki çağrısında bulunmuş ve ayrıca Moldova ve Gürcistan'ın egemenlik ve özgürlüklerini koruma yeteneğine sahip olmasını sağlamanın gerekli olduğunu bildirmişti.